'Akşener'e bunu da yaparlar!'

Onca "coşkuyu" hangi insan evladı yese dengesi bozulurdu.

Zaten onun da kimi denge sorunları vardı.

Amiyane tabirle, öyle "dolmuşa" getirdiler ki, hepten göçtü gitti.

Halbuki, PR çalışmasının kralını yapmışlardı.

Ne günlerdi...

Çalışkan Koray adlı bir profesör, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön adıyla onun ön adını adeta "tepkimeye" sokmuştu.

Elde ettiği bulguyla da "evreka" dercesine havalara uçmuştu:

"Mustafa Kemal doğuyor..." Ne ki, beklenen olmadı.

Yani, terkibin Mustafa ayağı çalışmadı ve haliyle elde sadece "dımdızlak Kemal" kaldı: "Atletli Kemal..." Mustafa dediğim, Mustafa Sarıgül'dü.

Malum networkun iğvâsına kapılmasaydı koltuğundan olmayacak, Şişli Belediye Başkanlığı'na mis gibi devam edecekti.

Velhasıl-ı kelam, piyasadan silinmesine sebep oldular.

Şimdilerde Akşener üzerinde çalışıyorlar.

Kimler mi?

Erdoğan'dan nefret edenler kulübü: FETÖ, Aydın Doğan'ın adamları, Murdoch'un kanalı, ilâ ahir.

Neyse ki Akşener'in kaybedecek bir şeyi yok. Bahçeli zaten onu milletvekili yapmayacak, boşta kalacaktı...

Gelgelelim, mahut network belirli bir "atmosfer" oluşturmayı başardı.

Yoksa...

Koray Aydın hemşerimiz kırk yıllık partisinden istifa ederek daha evvel "Fetullahçı" demeye getirdiği Akşener'in yanına ne diye gitsin?

Veya...

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