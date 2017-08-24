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Büyük şehirlerde eylem hazırlığındaki yakalandı!

AA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 19:49
Büyük şehirlerde eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 'lı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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Büyük şehirlerde eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!
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