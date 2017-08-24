CHP’li belediyede aşk vurgunu

ERHAN ÖZTÜRK - SABAH

CHP'li Şişli Belediyesi'nde geçen hafta yaşanan çifte istifanın ardından aşk ve yolsuzluk skandalı patlak verdi. Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram ile belediyenin Basın Danışmanı Terzi'nin aşk yaşadığı ortaya çıktı

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kara kutusu olarak görülen; belediye iştiraki Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram, Şişli Belediyesi Basın Danışmanı Şermin Terzi'yle yaşadığı aşk sonrası Kentyol A.Ş.'ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardığı iddia edildi. SABAH'ın Kanada'da ulaştığı Terzi, Kanada'ya kızının okulu için gittiğini ve bir daha Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirterek "Hasnun Bey bekâr, ben bekârım. Aramızda bir ilişki olur veya olmaz. Bu kimseyi ilgilendirmez. Birlikte gitmemiz de tesadüf veya değil" dedi.