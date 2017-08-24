FETÖ haini: "Hocaefendi sana beddua eder!"

İtirafçı askerlerden astsubay E.K, ayrılmak istediğinde cemaatin sorumlu abisi tarafından 'Biz isteseydik seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiçbir baltaya sap olamazlar' şeklinde tehdit edildiğini aktardı. Yüzbaşı Ö.S. de "Sorumlu abi, 'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan atılırsın, hocaefendi sana beddua eder' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

"PATRONLARIN DEDİĞİNİ YAP"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay Y.U. ifadesinde, 15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğu birliğinde, bağlı olduğu cemaat abisi K'nin kendisine telefon ederek "Patronların dediğini yap, emirlere uy." şeklinde talimat verdiğini belirtti.

"NOT ETTİ VE..."