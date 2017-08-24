Jandarma’dan dev operasyon: Poşetlerde 47 Sigsauer bulundu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul geneline silah temin ettiği değerlendirilen ve yakın takibe alınan 2 şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı.

PAKETLİ POŞETLERDEN SİLAH ÇIKTI

Beyoğlu'nda ikamet ettikleri öğrenilen A.G. ve L.Ö. isimli şüphelilerin ellerinde çok miktarda tabanca bulundurdukları bilgisini alan Jandarma ekipleri, söz konusu şahısları takibe aldı. Şüphelilerin sevkiyatta kullanacakları araçta arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmında özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 mm çapında SIGSAUER marka tabanca buldu.

Araç içerisinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. isimli şüpheliler temin ettikleri tabancaları, yakalanmadıkları takdirde İstanbul genelinde satacakları değerlendiriliyor.

A.G. ve L.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin bağlantılı olduğu şahısların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bilindiği gibi Sigsauer tabancalar suda ve çamurda tutukluluk yapmama özelliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de bu tabancaları bordo bereliler ile bazı jandarma özel harekât birlikleri kullanıyor.