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'da / adına para toplayan kişi tutuklandı!

AA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 20:49
Japonya'da PKK/KCK adına para toplayan kişi tutuklandı!

'da terör örgütü / adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Japonya'da PKK/KCK adına para toplayan kişi tutuklandı!
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