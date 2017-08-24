Koluna bu dövmeyi yaptırmış!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuzhain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.



Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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