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Koluna bu dövmeyi yaptırmış!

İHA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 14:40
Koluna bu dövmeyi yaptırmış!

Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhurbaşkanı 'a hakaret eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan sözde oluşumu destekleyen ve koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı 'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuzhain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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Koluna bu dövmeyi yaptırmış!
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