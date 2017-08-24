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Giriş Tarihi: 24.8.2017 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 13:48
Murat Başoğlu skandalında yayın yasağı…

Manken ’nun aşk skandalının ahlaki dejenerasyon boyutlarına ulaşması toplumun her kesiminden büyük tepki topluyor. ’e bu konuda binlerce şikayet yağarken sosyal medya kullanıcıları bu iğrenç ilişkinin medyada günlerdir açık açık yeralmasına tepki gösteriyor. RTÜK bu konuda henüz bir açıklama yapmazken toplumun her kesiminden bu haberlere yönelik bir nın gelmesi isteniyor. Aktuel.com.tr yazarı Ersoy Dede bugünkü köşesini Murat Başoğlu rezaletine ayırdı ve bir çağrıda bulundu: “Aile yapımızı dejenere eden Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı gelmesini bekliyorum”

İŞTE ERSOY DEDE'NİN AKTUEL.COM.TR'DE YAYINLANAN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR

BU TAM ANLAMIYLA BİR SAPIKLIK!

'nun ahlaksızlığı medyanın gündeminden düşmüyor.. Bu gidişle düşecek gibi de görünmüyor.. Zira skandal salt eşini aldatma gibi cemiyet hayatında sıkça rastlanan bir durum değil.. Bu tam anlamıyla sapıklık..

AİLELER BU TARZ HABERLERDEN ÇOK TEDİRGİN

Denebilir ki "benzerleri daha önce de suçları inceleyen tv programlarında görüldü.. "

İlk kez görmüyoruz yani.. Ama bu defa bambaşka bir tablo var karşımızda.. Olayı tipik bir 3.sayfa haberinden ayıran daha çarpıcı bir detay.. O da olayın taraflarının kamuoyunun gözü önünde olması.. Kabul edelim ki bu iğrenç hadise gündeme geldiğinden beri pek çok evde konuşuluyor. Kızan da konuşuyor, küfreden de konuşuyor.. Sürekli olarak bu meselenin konuşulması öfkeyi de diri tutuyor.. Ama işte bu konuşmalar başka bir takım arızalara da yol açıyor ister istemez.. Anne babaların zaten günümüz koşulları nedeniyle yaşadıkları kaygıyı kuvvetlendiriyor..

RTÜK NEDEN YAYIN YASAĞI KOYMUYOR

Kendi evimde de yaşıyorum başka evlerde de görüyorum.. Çocuklarımızı az tanıdığımız bir yetişkinle yalnız bırakamaz hale geldik.. Şimdi bu listeye daha yakından tanıdığımız insanlar eklensin istemeyiz.. Ama Murat Başoğlu sapıklığı konuşuldukça bu iş paranoyaklık seviyesine gelecek.. Benim anlamadığım kamu yararı olduğu halde bazı hususlarda, 'şak' diye koyan , bu hikayenin böyle eze eze televizyonlarda işlenmesinden hiç rahatsız olmuyor mu? Bu iğrençliğin, evlerimize kahvaltı sofralarımıza gelmesine neden seyirci kalıyor yetkililer?..

SAYIN BAKANIM LÜTFEN MÜDAHALE EDİN!

Aile ve Sosyal politikalar bakanımıza sesleniyorum.. Lütfen müdahale edin bu hikayenin çoluk çocuğumuzun sohbet konusu olmasına.. Durdurun bu iğrençliğin pompalandığı yayınları.. Meslektaşlarım yapmıyor bari yetkililer yapsın.. Daha ne bekliyorsunuz?

MURAT BAŞOĞLU EV HAPSİNDE!

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Murat Başoğlu skandalında yayın yasağı…
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