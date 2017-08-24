Rivayet kale

Sivas
merkeze 64 kilometre uzaklıkta bulunan Kangal ilçesinde yaşayan ve 1993'te vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Üzeyir Gençdoğmuş ilçe mezarlığına defnedildi. Şehit defnedildikten sonra şehidin mezarının bulunduğu yerden Şehitler Tepesi
olarak bilinen yere güneşin doğumuyla birlikte ışık yansıdığı iddia edildi. Bu rivayet farklı zamanlar da farklı kişiler tarafından yeniden dillendirildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise ilçe halkıyla görüşerek Şehitler Tepesi'ne kale yaptırma kararı aldı. 2.5 ay içinde 16 işçi 2 bin 500 metrekare alana şehitler için yapay kale yaptı. 4.5 metre yüksekliğindeki kaleye 9 adet 9 metre uzunluğunda kule yapıldı. Ve ilçenin 22 şehidi için birer de bayrak dikildi.