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Şehit için mevlit okutuldu

AA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 21:50
Şehit Eren Bülbül için mevlit okutuldu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan için mevlit okutuldu.

için Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde, Maçka Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından mevlit okundu. Mevlidin ardından ve diğer şehitler için dua edildi.

Programa, Bülbül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Maçka Kaymakamı Haluk Çakmak, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda Vali Yavuz ve beraberindekiler, anne Ayşe Bülbül ile bir süre görüştü.

Öte yandan şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül'ün üzerinde "Eren iyi ki varsın" yazılı Trabzonspor forması giydiği gözlendi.

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Şehit Eren Bülbül için mevlit okutuldu
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