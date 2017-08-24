Son dakika: Eski İstanbul Valisi Mutlu savunması sırasında ağladı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmanın ikinci gününde 14 sanık hazır bulundu. Duruşmada, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu savunmasını tamamladı.





KONUŞMASINA TÜM SUÇLAMALARI REDDEDEREK BAŞLADI

Hakkında, "Anayası ihlal", "Hükümeti devirmeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçlarından da 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hüseyin Avni Mutlu, "Hayatımın 10 yılını terörle mücadelede geçirmis vali olarak terör örgütü üyeliği basta olmak üzere tüm suçlamaları reddediyorum. 15 Temmuz günü darbeye tüşebbüs edenleri, tüm destekçilerini şiddetle lanetliyorum, hayatını keybedenleri rahmetle anıyorum" dedi.

"SİYAH ÇORABI GÖZ BANDI YAPARAK UYUDUM..."

Cezaevinde 13 ay boyunca gökyüzünde yıldız görmeden gecelerini geçirdiğini söyleyen Mutlu, koğuşun üstündeki projektörlerin yoğun aydınlatması sonucu gece uyuyamadığını bunun içinde siyah çorapla yaptığı göz bandıyla uyumaya çalıştığını söyledi. Sesinin güzel olduğunu belirten Mutlu, cezaevinde daha çok "Aldırma gönül" ve "Akşam oldu hüzünlendim ben yine" şarkılarını severek söylediğini ifade etti. Bugün işsiz bırakılmış bir vali olduğunu belirten Mutlu, "Ailem geçen ay maaş alamadı. Meslekten çıkarılmış bir idareciyim" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIĞI ANLAR

Silopi'de ve Şırnak'taki vali yardımcılıkları döneminde terörle mücadelede geçirdiği yoğun günleri anlatan Mutlu, "İl ve ilçelere saldıran 200 kişilik terör grupları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda kaleşnikof sesleri vızıltı gibi geliyordu. Hasan Tahsin kucağımda, ağladı. Oğuzhan annesinin kucağında patlamanın korkusuyla irkilirdi" diyerek çocuklarının o günlerden kalma rahatsızlıklarının devam ettiğini söyledi. Mutlu, bu anları anlatırken gözyaşlarına da hakim olamadı.

"ŞU AN BAKTIĞIMIZDA BİZİ ARKAMIZDAN HANÇERLEMİŞLER"

Habertürk TV'den Selahattin Günday'ın aktardığına göre; Mutlu savunmasında, "Teröristlerle, katillerle nasıl bir ortak yanım olur" diyerek ağlamaya başladı. Gezi olaylarına ilişkin olarak Mutlu, kimseye cesaret vermediğini savundu. Gezi olaylarında FETÖ parmağı sorusuna Mutlu, "Şu an baktığımızda bizi arkamızdan hançerlemişler" diye konuştu.

"DARBE KARŞITI TWEETLER ATTIM"

Mutlu daha sonra iddialara ilişkin savunmasını yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde Altınoluk'ta evinde olduğunu ve saat 23.00 sıralarında olayı haberlerden öğrendiğini belirterek, o gece darbe karşıtı attığı tweetleri okudu. Örgüte ait gazete ve dergi aboneliği olmadığı, 17 yıldır da aynı telefonu kullandığını, Bylock kullanmadığını belirten Mutlu, "Herşeyimiz incelendi. Şeffaf olduğum görüldü. Bu yapıyla bir ilişkim asla olmadı. Hayatım boyunca anayasa ve hukuka bağlı kaldım. İddianamede FETÖ/PDY üyeliğine ilişkin somut bir delil yoktur" dedi.

"GÖREV SÜREM İÇİNDE YILLIK İZİNLERİMİN TAMAMI 20 GÜNÜ GEÇMEZ"

Siirt, Diyarbakır ve İstanbul gibi üç önemli vilayette dokuz buçuk yıl valilik yaptığını bu durumunda iddianamede örgütün stratejisi doğrultusunda gerçekleştiğinin iddia edildiğini belirten Mutlu, "Ben yurtdışına giden master doktora yapan biri değilim. 3 önemli vilayette nefes almadan çalıştım. 1 defa tek kültür ve turizm bakanıyla yurt dışına çıktım. Dokuz buçuk yıllık valilik görev sürem içinde yaptığım yıllık izinlerimin tamamı 20 günü geçmez. Bu kadar yoğun mesaide çalışan valinin parlatılarak bir yere getirilmesi suçlaması üzücüdür" ifadesinde bulundu.

DUMANLI'YLA NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Ekrem Dumanlı ile nasıl tanıştığına da değinen sanık Mutlu, "Diyarbakır'da Zaman Gazetesi bir resim sergisi açmıştı. Ekrem Dumanlı ile burada tanıştım ve numaramı aldı ben de onun numarasını aldım. Ve kendisiyle sadece bir kez görüştük bir daha da görüşmedik" diye konuştu.

GÜLEN'İN KİTAPLARI SORULDU

Evinde Fetullah Gülen ile ilgili 2 kitabın çıkmasına ilişkin de "Evimde zengin bir kütüphanem var ve her yelpazeden yaklaşık 2 bin kitabım var. Görevden ihraç edildikten 10 gün sonra gözaltına alındım. Eğer benim endişelerim olsaydı bu 10 gün süre içinde kitapları ortadan kaldırabilirdim" ifadelerini kullandı.

"DUYDUĞUM ACI VE IZDIRABI GÜNLÜKTE YAZDIM"

Oğlunu Samanyolu Özel Fen Lisesi Mezunu olduğunun sorulması üzerine Mutlu şunları söyledi: "Oğlum matematik zekası olan bir çocuktu. Ancak Fen Lisesi arzusu vardı ancak yeterli puanı bulamadı ve O dönemde Ankara'da Samanyolu Özel Fen Lisesi'ni tercih etti. Yeri gelmişken söyleyeyim 2007 yılında tutuğum günlükte de oğlumu bu liseye gönderdiğim için oğlumdan uzak kaldığım için duyduğum acı ve ızdırabı da orada yazdım. Onu da delil olarak dosyaya sunabilirim" dedi.

TAHLİYESİNİ VE BERAATİNİ İSTEDİ

Kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği'ne" yaptığı 20 TL'lik yardımın örgütü yardım olmadığını, o dönem yasal bir dernek olduğunu kaydeden Mutlu, İHH'ya da yetime yardım edilsin diye bağışta bulunduğunu kaydetti. Mutlu masumiyetinin de gözönünde bulundurularak beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

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