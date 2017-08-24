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: 'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 09:55
Son dakika: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

gelişmesi... Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, biksi makineli tüfek, M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirildi.

'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 23 Ağustos'ta Nebirnav Yaylası'na 3 bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonun gerçekleştirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, biksi makineli tüfek, M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son bir hafta içerisinde Van genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonların hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.

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Son dakika: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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