Teröristlerin çıkardığı orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Amanos Dağları Arsuz Derekuyu kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yer yer ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yangına sağlanan güvenlik tedbirleri sonrası Arsuz Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çıkan yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve 50 yangın söndürme personeli ile müdahale ettiklerini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Bölgede güvenlik güçlerince kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.