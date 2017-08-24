THKP-C’li katile Alman kalkanı

FETÖ ve PKK başta olmak üzere kanlı terör örgütlerinin arka bahçesi haline gelen Almanya, şimdi de Türkiye'deki işlediği suçlardan 'kırmızı bültenle' aranırken İspanya'da yakalanıp serbest bırakılan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) üyesi Erdoğan Akhanlı'nın üzerinden Türkiye için oluşturmak istediği algının çabasında. Berlin yönetimi, FETÖ ve PKK'lı vatan hainlerine yaptığı gibi, Akhanlı'ya da uluslararası koruma kalkanı oluşturma için adeta kampanya başlattı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Serbest kalmasından mutluluk duyduğum" dediği Erdoğan Akhanlı'nın suç dosyası ise kabarık. Akhanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde değil, 31 yıl önce işlediği silahlı soygun ve cinayet suçlarından hükümlü bir aranan katil.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR



THKP-C'li Akhanlı, 20 Ekim 1984'de iki örgüt üyesi ile birlikte İstanbul Tahtakale'deki bir döviz bürosunu soymak ve işyeri sahibini öldürmek suçlarından firari sanık olarak yargılandı.



1985-1987 yıllarında siyasi tutuklu olarak İstanbul Askeri Cezaevi'nde yatan Akhanlı, tutuksuz yargılanırken 1992'de gittiği Almanya'ya yerleşti. 14 Mayıs 1998 tarihinde de Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı. 2001 yılında ise Alman vatandaşlığına alındı. 2010'da Alman pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak tutuklandı. Mahkeme sürecinde verilen beraat kararıyla tahliye edildi ama Yargıtay'dan çıkan mahkumiyet kararı sonrasında, 21 Kasım 2013'ten itibaren İnterpol üzerinden 'kırmızı bülten' ile aranmaya başlandı.



Akhanlı 19 Ağustos 2017'de turist olarak gittiği İspanya'da gözaltına alındı ancak Almanya'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edilmeden serbest bırakıldı. Alman hükümeti ve medyası, Akhanlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olduğu için İnterpol üzerinden arandığı dezenformasyonuyla dünya kamuoyunu yanıltmaya başladı.

AKHANLI BERLİN'İN MAŞASI



Almanya'nın, FETÖ firarisi Can Dündar ve PKK ajanı Alman vatandaşı Deniz Yücel'e olduğu gibi katil ve silahlı soygunculuktan hükümlü Erdoğan Akhanlı'ya da bu kadar sahip çıkmasının perde arkasında, 'Türkiye'ye karşı kullanabilecekleri bir maşa olması' çıktı. Almanya Parlamentosu'nda sözde 'Ermeni soykırımı' tasarı için kampanya düzenleyen Akhanlı, FETÖ'den tutuklanan Ahmet Altan ve PKK adına ajanlık faaliyeti yürüten Deniz Yücel için de 'mektup' yazarak Türkiye karşıtı kamuoyu oluşturmaya çalışmış. Alman vatandaşlığına geçtikten sonra 'Doğan' adını kullanarak kendini gizlemeye çalışan Erdoğan Akhanlı, 35 yıldır bulunduğu Almanya›da Türkiye karşıtı yazı ve eserleri ile dikkat çekiyor.



SİYASİ DEĞİL ADİ SUÇLU



Almanya'nın siyasi suçlu diyerek korumaya aldığı Erdoğan Akhanlı'nın Türkiye'de soygun, hırsızlık ve öldürme olaylarına karışan adi bir suçlu olduğu ortaya çıktı. (Star)

‘FAŞİSTLERİN SALDIRISI YOK HÜKMÜNDE’