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Tokat'ta operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:51
Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erbaa, Niksar ve Sulusaray ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, özel sektörde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen S.E, E.E, İ.Ç, F.Y, H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E, E.E, F.Y. ve H.Y. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.Ç. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tokat'ta FETÖ operasyonu
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