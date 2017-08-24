Trump'ın iadesini istediği Papaz yeniden tutuklandı

Diriliş Kilesi'sinin papazı olan Andrew Craig Brunson 9 Aralık 2016'da FETÖ Üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe de neden olan tutuklanma sonrası ABD Başkanı Trump, bizzat papaz Brunson'un iade edilmesini de istemişti.

Brunson hakkında İzmir'de yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yaptığı araştırma üzerine hazırladığı rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Papaz Brunson faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıklar ifade verdi.

Yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları yöneltildi.

Suçlamaları kabul etmeyen papaz Brunson ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile halen tutuklu bulunan Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsme, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları ile kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla tekrar tutuklandı. Brunson, 4 kez müebbet hapis suçlaması ile yargılanabilir.

TUTUKLANAN PAPAZ HEM FETÖ HEM PKK SEMPATİZANI ÇIKTI