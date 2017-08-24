YPG’ye verdiğiniz destekten rahatsızız

ABD
Savunma Bakanı James Mattis'in dün Türkiye'ye günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından resmi törenle karşılanan Mattis, ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Mattis'in görüşmelerde yakasına taktığı Türk ve ABD bayraklarından oluşan dostluk rozeti dikkat çekti. Görüşmelerde, başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alınırken, Mattis'in, ABD'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG
'ye verdiği silahların seri numaralarını, bunların nerelerde kullanıldığına ilişkin detaylı bir rapor sunduğu belirtildi. Bir saat 10 dakika süren görüşmede DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin referanduma gitmesininin yanlış bir adım olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi. DEAŞ'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi. Irak'ta Kandil ve Sincar'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında işbirliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi. Mattis'in Türkiye'den önceki durağı ise Irak oldu. Önce Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile görüşen ABD'li Bakan daha sonra Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca Katar Savunma Bakanı Halid Bin Al Attiyah'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'deki Millet Camisi önünde vatandaşlarla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.