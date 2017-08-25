ABD'de skandal karar!

FETÖ ve Ermeni lobisi birlikte yürüttükleri Türkiye düşmanlığı faaliyetlerine hız verdi. Örgütün sosyal medya tetikçileri tarafından desteklenen 'Ermeni soykırımı' yalanı skandal bir kararla yeniden ABD gündemine geldi.

ABD İMAMİ FARUK TABAN İLE TÜRKİYE DÜŞMANI VALİ YANYANA!

ABD'nin Lowa eyaleti önceki gün şok bir karara imza attı. Fetullahçı örgütün ABD'deki faaliyetlerine katılarak örgütün Beyaz Saray imamı Faruk Taban ile birlikte sık sık bir araya gelen Lowa Valisi Kim Reynolds tarafından yapılan açıklamada, 'sözde Ermeni Soykırımı'nın kabul edildiği belirtildi.. Ermeni lobisinin de hazır bulunduğu törenle birlikte Lowa, ABD'de 'sözde soykırımı' kabul eden 47'nci eyalet oldu.

ERMENİ LOBİSİ İLE FETÖ'CÜ HAİNLER VALİ'YE DESTEK VERDİ

Lowa'nın Valisi Kim Reynolds'tan şok karar. Ermeni lobisi Anca-Er ve Lowans for Armenia gibi kuruluşlarla birlikte halkın karşısına çıkan vali Kim Reynolds, Ekim ayını "Ermeni Farkındalık Ayı" ilan etti. Resmi imza töreninde, Osmanlı Devleti'nin soykırım yaptığını iddia eden Reynolds, işlenen sözde suçlara adalet getirilmediğini iddia ederken, Ermeni kuruluşlar bu hamle dolayısıyla Reynolds'a teşekkür etti. FETÖ'cü hainler de sosyal medyadan Vali Reynolds'a destek mesajları gönderdi.

VATANSIZ FETÖ'CÜ HAİNLER ERMENİ LOBİSİ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Yurt dışına kaçan FETÖ'cü vatansız hainlerin yaklaşık 2 yıldır yurt dışında Ermeni lobisi ile birlikte hareket ederek yaşadıkları ülkelerde Ermeni soykırım yasa tasarılarının kabul edilmesi için yoğun görüşme trafiği yürüttükleri biliniyor.