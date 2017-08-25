Adana'da dilenci operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, ana cadde ve güzergahlardaki kavşaklarda çocuklarını dilendirdikleri için uyarılan ancak dilendirmeye devam ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu ailelere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti 10 adrese baskın yapılarak aralarında dilendirildiği iddia edilen çocukların da olduğu Suriye uyruklu 64 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Adana Valiliği İl Göç İdaresine götürüldü.