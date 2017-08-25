Gazetecilerin son KHK ile yapılan değişikliklere ilişkin soruya cevap veren Başbakan Binali Yıldırım, "Müsteşar ile ilgili tasarrufu Cumhurbaşkanı yapacak. Bu değişiklik sadece atama ve görevden almayı kapsıyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK ile göreve iade edilen kişiler ile ilgili "Bu kişilerin terör örgütleri ile ilişkisi olmadığı tespit edildi" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Alman Dışişleri'ne tokat gibi yanıt!

"HALT ETMİŞ, İŞİNE BAKSIN"

Almanya Dışişleri Bakanının Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili sözlerine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım "Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur.

Başbakan Yıldırım, FETÖ'cü hainlere tek tip kıyafet uygulamasının bugünkü KHK'larda yer almamasına ilişkin ise "Adalet Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Çalışmalar devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.