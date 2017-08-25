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Ceza infaz kurumu personeline müjdesi

Giriş Tarihi: 25.8.2017 14:37
Ceza infaz kurumu personeline erken emeklilik müjdesi

Gül; ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Abdülhamit Gül: "( ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesi) Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

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Ceza infaz kurumu personeline erken emeklilik müjdesi
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