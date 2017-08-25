CHP’de ikinci Akaydın kafası

CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın
'ın 15 Temmuz
hain darbe girişimiyle ilgili 'tiyatro' benzetmesinin yankıları sürerken, benzer skandal açıklama da bu kez CHP'nin eski Antalya milletvekili Gürkut Acar
'dan geldi. Acar, yerel bir gazetede yazdığı köşe yazısı
nda 15 Temmuz'la ilgili binlerce sorunun yanıtsız olduğunu öne sürdü. O gece TBMM
ve Cumhurbaşkanlığı Külleyisi'nin bahçelerine bombaların isabet ettiğini belirten Acar, pilotların neden bu noktaları vurmadığına işaret edip "Pilotlar bu kadar acemi mi" diye sordu. Acar, aynı kafadaki partili arkadaşı Akaydın gibi Ankara ve İstanbul'da kalkışma olmasına karşın diğer illerde teşebbüs olmadığını iddia ederek aklınca darbe girişiminin "tiyatro olduğunu" ima etti. Akaydın da "15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür" demiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.