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’de ikinci Akaydın kafası

Giriş Tarihi: 25.8.2017
CHP’de ikinci Akaydın kafası

eski milletvekili ’da ve ’ye atılan bombaların bahçeye düştüğünü öne sürüp, “Pilotlar bu kadar acemi mi” ifadelerini kullandı

Antalya Milletvekili 'ın hain darbe girişimiyle ilgili 'tiyatro' benzetmesinin yankıları sürerken, benzer skandal açıklama da bu kez CHP'nin eski Antalya milletvekili 'dan geldi. Acar, yerel bir gazetede yazdığı nda 15 Temmuz'la ilgili binlerce sorunun yanıtsız olduğunu öne sürdü. O gece ve Cumhurbaşkanlığı Külleyisi'nin bahçelerine bombaların isabet ettiğini belirten Acar, pilotların neden bu noktaları vurmadığına işaret edip "Pilotlar bu kadar acemi mi" diye sordu. Acar, aynı kafadaki partili arkadaşı Akaydın gibi Ankara ve İstanbul'da kalkışma olmasına karşın diğer illerde teşebbüs olmadığını iddia ederek aklınca darbe girişiminin "tiyatro olduğunu" ima etti. Akaydın da "15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür" demiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.
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CHP’de ikinci Akaydın kafası
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