Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi ve Zafer haftası mesajları

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos Zafer Haftası ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin yıldönümü ile ilgili birer mesaj yayımladı. AK Partili Erdoğan, Zafer Haftası mesajında şunları kaydetti:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULAR İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
"Anadolu'nun anavatanımız haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, Zafer Haftası olarak kutluyoruz 1071'de kazandığımız Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte, Anadolu'da kurduğumuz devletler ve verdiğimiz mücadeleyle, coğrafyamızı vatanımız haline getirdik. 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A BÖYLE GELDİ