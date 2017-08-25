Eski imam anlattı: Örgüt son rüya hezeyanlarında Akşener’i kullanıyor

Fetulllahçı Terör Örgütü rüyalar üzerinden cezaevlerindeki FETÖ tutuklularını ve ailelerini kandırmaya devam ediyor. Bir dönem Erzurum'da faaliyet gösteren Gülen Vakfı'nın müdürü olan ve Fetullahçı örgüt ile 17/25 Aralık darbe girişiminden önce yollarını ayıran Ümit Akdemir örgütün yeni stratejisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ ailelerinden sayısız ihbar aldığının altını çizen Ümit Akdemir örgütün rüya hezeyanlarına Meral Akşener'in de karıştırıldığını iddia etti.

İŞTE GÜLEN VAKFI'NIN ESKİ MÜDÜRÜ ÜMİT AKDEMİR'İN AÇIKLAMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR

FETULLAH GÜLEN VE BİR KADIN BAŞKAN CEZAEVLERİNDEKİLERİ KURTARACAK!

Sürekli ileri tarihler vererek cezaevlerindeki FETÖ tutuklularını ve ailelerini kandırarak zaman kazanmaya çalışan örgüt şimdi de Meral Akşener'i kullanmaya çalıştığının altını çizen Ümit Akdemir şunları söyledi: "Bize ailelerden sayısız şikayet ve yardım çağrısı geliyor. Son olarak çeşitli bölgelerden gelen bilgilere göre tarihler vererek inandırıcılığını yitiren örgütün şimdi de Meral Akşener'i kullanıyor. Cezaevlerinde sabır sınırının sonuna gelen insanları yeni uydurma rüyalarla sakinleştirmeye çalışıyorlar.

MERAL AKŞENER SON UMUTLARI

Bu yalan rüyalarda bir kadın başkanın Fetullah Gülen ile birlikte cezaevlerini boşalttığını anlatan örgütün imamları 2019'da FETÖ'nün tüm gücüyle Meral Akşener'i destekleyeceğinin işaretlerini veriyor. Bence istedikleri performansı gösteremeyen Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesen örgütün 2019 adayı Meral Akşener. Ancak bu destek Meral Akşener'in Başkanlık hayallerini başlamadan bitirecek gibi görünüyor.

TUTUKLU AİLELERİ ARTIK YALAN RÜYALARA İTİBAR ETMİYOR

Ancak aileler artık eskisi kadar bu sahte rüyalara itibar etmiyor. Ama birçoğu örgüt tarafından maaşa bağlandığı ve "yakında çıkacaklar" vaatleriyle kandırıldığı için sessiz kalıyor. Cezaevlerindeki FETÖ tutuklularının cezası kesilince ve ağırlaştırılmış müebbet cezası ile dört duvar arasında düşünmeye başlayınca teröristbaşı Gülen tarafından kandırıldığını anlayacak. Bugün örgütün çekirdek kadrosunda çözülme olmadığı doğrudur. Bunlar Fetullah Gülen'i ölümsüz zannediyor. Yakında teröristbaşı ölünce çok başlı olan bu örgütte büyük çatırdama yaşanacak. En büyük zararı da büyük bir saflıkla örgütü savunan FETÖ'nün tabanı görecek.