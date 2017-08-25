FETÖ'nün dershane binası yatılı kız Kur'an kursu oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamuya devredilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eski dershane binası, İlçe Müftülüğü tarafından onarılarak yatılı kız Kur'an kursu olarak hizmete açıldı.

Cizre ilçesinde daha önce dershane olarak hizmet veren ve FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kanun hükmünde kararname kapsamında Hazine'ye devredilen bina, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla onarıldı ve "Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu" olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Kur'an kursunun açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, hem dünya hem de ahiret mutluluğunun yegane kaynağının İslam olduğunu kaydederek, "Eğer biz yüce dinimiz İslam'a uyumlu bir hayatı yaşayamazsak hem bireysel hem toplum olarak mutluluğu yaşayamayız. O toplumda kaos, kargaşa, gözyaşı hakim olur." dedi.

İslam dininin her şeyden önce kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı esas alan bir din anlayışına sahip olduğunu dile getiren Aktaş, binada genç kızların hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenme imkanı yakalayacağını hem de İslam dininin esaslarını öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bina daha önce tıpkı PKK terör örgütü gibi bizim birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize kast eden FETÖ terör örgütü mensuplarının, farklı yöntemlerle vatandaşlarımızdan, birçoğu gayrimeşru yöntemlerle topladıkları, elde ettikleri paralarla yaptıkları bir bina. Dolayısıyla halkın malı halkın hizmetine sunulmuş oldu. Bu bina Cizrelilerden alınan paralarla yapılmıştı, dolayısıyla geç de olsa Cizre halkının hizmetine sunulmuş oldu. Annemiz Hz. Hatice'nin ismini taşıyan bu Kur'an kursunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Daha sonra İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu dualar eşliğinde kursun açılışı yapıldı.

Açılışa, Kaymakam Ahmet Adanur, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı, Cizre Spor Kulübü Başkanı Salih Sefinç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.