İki yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, kamu görevinden çıkarılan ve göreve iade edilenler ile rütbesi alınan emekli TSK personeline ilişkin listeler de yayımlandı.

2 yeni KHK kapsamında 922 kişi görevden ihraç edilirken, 57 kişi göreve iade edildi.

KAMUDA İHRAÇLARIN YAŞANDIĞI KURUMLAR

TBMM'den 5, HSK'dan 1, Türk Tarih Kurumu'ndan 1, BDDK'dan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, TSE'den 9, KOSGEB'ten 5, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 32, SGK'dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 8, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 17, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 215, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 4, Milli Savunma Bakanlığından 19, Milli Eğitim Bakanlığından 7, BTK'dan 7, Yüksek Öğretim Kurumlarından 172 olmak üzere toplamda 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi.

57 kişi ise kamudaki görevine iade edildi.

13 EMEKLİ ASKERİN RÜTBELERİ ALINDI

Kararname ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 personelin rütbeleri alındı.

BAZI DERNEK VE GAZETELER KAPATILDI

Ayrıca Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Jojeva Medya Gazetesi, Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli kurumlar kapatıldı.