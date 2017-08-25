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İstanbul’da operasyonu

İHA

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Giriş Tarihi: 25.8.2017 12:46 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 12:50
İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul ve Aydın’da Fetullahçı terör örgütüne () yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Gaziosmanpaşa yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgütün Gaziosmanpaşa yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 13 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İstanbul ve Aydın'da 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sinin gözaltına aldığı bildirildi.

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Yakalanan 7 şüpheliden 5'inin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu
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