İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Gaziosmanpaşa yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 13 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İstanbul ve Aydın'da 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sinin gözaltına aldığı bildirildi.

FETÖ'CÜLERE VERİLEN SORULARIN 90'I SINAVDA ÇIKMIŞ

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Yakalanan 7 şüpheliden 5'inin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.