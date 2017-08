Malazgirt, büyük zafere hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek " Malazgirt Zaferi 'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında hazırlıklar tamamlandı. Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı'nca Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda 13 kıl çadırı kuruldu. Meydanda ok atma alanı, çocukların ve yetişkinlerin ata binmesi için alanlar oluşturuldu. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarında, Malazgirt 1071 Zafer Anıtı bayraklarla süslendi. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Zaferi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla kutlayacaklarını belirtti.Kırlı, "Etkinlik alanımızda Türkiye'de kurulan en büyük kıl çadırı mevcut. Yine etrafında hilal şeklinde 8 çadırımız var. Büyük çadır ve odaları ile 13 kıl çadırımız mevcut. Bu çadırlarımızda yöresel yemeklerimizi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Atlı okçuluk yarışmaları düzenlenecek" dedi. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, kutlamalara ikinci gün katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin her yıl Çanakkale Zaferi gibi kutlanacağı sözlerine dikkat çekerek, "Malazgirt halkı kucağını ve yüreğini açmış Cumhurbaşkanımızı bekliyor. 150 bin kişilik bir alan hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızı 150 bin kişiyle karşılayacağız. İnşallah bütün Türkiye Malazgirt'te olacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temsili olarak Anadolu kapısının anahtarı verilecek.CumhurbaşkanıErdoğan 2014'te 12 ülkeye 12, 2015'te 28 ülkeye 33, 2016'da 20 ülkeye 22 ve bu yıl 15 ülkeye 19 kez olmak üzere 86 kez yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, 16 Avrupa ülkesine 21 kez giderek temaslarda bulundu. Erdoğan, aynı süre içinde İngiltere, Letonya, Estonya, Fransa, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Polonya, Belarus ve Bosna-Hersek'e birer kez, Almanya'ya iki, Fransa ve Belçika'ya ise üçer kez gitti. ABD'ye bir kez 2014, üç kez 2016 ve bir kez de bu yıl giden Erdoğan, Amerika kıtasında Kolombiya, Küba, Meksika, Şili, Peru ve Ekvador'u ziyaret etti. Erdoğan dört kez Rusya'ya, üç kez Çin'e giderken 2015'te İran'a konuk oldu. Erdoğan, Ortadoğu ülkelerinden Suudi Arabistan 'a beş, Katar ve Kuveyt'e üçer, Bahreyn ve Ürdün'e ise birer kez gitti. Afrika'da Cezayir, Etiyopya, Cibuti, Somali, Senegal, Fildişi, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ile Ekvador Ginesi'ni ziyaret eden Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'ı üçer, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya , Japonya ve Hindistan'ı birer, Türkmenistan'ı iki, Pakistan 'ı ise üç kez ziyaret etti. Erdoğan bu süre zarfında yurt içinde ise 65 ile 147 ziyaret gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı 4 Endonezyalı tarafından kurulan yerel dilde "Sahabat Erdogan (Erdoğan Dostu)" adlı Facebook hesabının takipçi sayısı 250 bine ulaştı. Hesap, ülkede birçok resmi hesabı geride bıraktı. Hesap yöneticilerinden Gibraltar Hilal "Biz Müslümanlar olarak Erdoğan'ın doğru bir liderlik yaptığını düşünüyoruz. Bu hesapla Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yalnız olmadığını ortaya koymak istedik. Türkiye üzerinde oynanan oyunları deşifre etmek ve doğru bilgilerin Endonezya'ya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu hesabı açtık. Özellikle Endonezya'da yabancı medya aracılığıyla ortaya atılan Türkiye aleyhindeki bazı yalan yanlış bilgilerin doğrusunu hesabımızda paylaşarak yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Başkan 1. Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kınık, kabulün ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız bu sene Pakistan'da kesilmek üzere 3 adet kurban hissesi vekaletini verdi. Eşi Emine Hanım da Bosna-Hersek, Somali ve Yemen'de 3 hisse kurbanının kesilmesi için bizleri vekil tayin etti. Cumhurbaşkanımız her sene olduğu gibi bu sene de kurban vekaleti noktasında Kızılay'ı tercih etti. Bu konuyla ilgili Kızılay'a duyduğu güvene ve teveccühüne Kızılay olarak şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.