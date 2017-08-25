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Son dakika: Van Gürpınar'da 2 hain öldürüldü

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 09:18
Son dakika: Van Gürpınar'da 2 hain öldürüldü

Van' ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK' lı etkisiz hale getirildi..

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Van Gürpınar'da 2 hain öldürüldü
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