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Son dakika: Van Gürpınar'da 2 hain öldürüldü
Son dakika: Van Gürpınar'da 2 hain öldürüldü
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2017
09:18
Van' ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK' lı etkisiz hale getirildi..
Ayrıntılar geliyor...
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