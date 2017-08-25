Süleyman Şah kumpası da önce ona gitmiş

Murat Kelkitlioğlu'nun Akşam'daki yazısından öne çıkanlar;

Bırakın şu atlet, don tartışmalarını da bu skandala cevap verin!

Peki sadece cevaplanması gereken tek konu MİT TIR'ları kumpası mı?

Gelin biraz hafızamızı tazeleyelim!

Tarih; 19 Mart 2014…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün o günkü yayın organı Samanyolu TV'ye konuk oluyor. Programda konuyu Suriye'ye getiriyor ve şu inanılmaz açıklamayı yapıyor;

"Bazı duyumlar alıyorum. Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Bizim sınırımızdan 30 kilometre içeride, Suriye'de. Seçimlerden önce orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir. Buradan Genelkurmay Başkanına sesleniyorum, Türkiye'yi maceraya sokmayın. Hele hele şaibeli bir başbakan varken. Erdoğan orduyu oraya sokmak isteyebilir."

Program sunucusunun üstüne basa basa "Bu bir tahmin mi yoksa bildiğiniz bir şey mi var" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bazı duyumlarım var" yanıtını veriyor…

Kılıçdaroğlu'nun duyumlarının kaynağının ne olduğu tartışılırken, bu sorunun cevabı 8 gün sonra ortaya çıkıyor. FETÖ, Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye'deki çatışmaların Türkiye'ye karşı ortaya çıkardığı tehditlerin ve alınacak önlemlerin değerlendirildiği devletin üst düzey görevlilerinin katıldığı toplantıyla ilgili ses kayıtlarını 27 Mart 2014 günü servis ediyor.

FETÖ'nün kaydederek servis ettiği ses kayıtlarını Kılıçdaroğlu, örgütün kanalı Samanyolu TV'de 8 gün önce anlatıyor.