Darbe girişimi sırasında Ankara'daki pilotlara "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin" emirleri yağdıran FETÖ
'cü eski Yarbay Özcan Karacan 13 aylık firarının ardından 16 Ağustos'ta Antalya
'da yakalandı. Sahte kimlikle yakalanıp Ankara'ya gönderilen Karacan sorgusunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
'SEVK VE İDARE BANA VERİLDİ'
15 Temmuz
'da Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olarak görev yapan Karacan, 15 Temmuz'dan üç gün önce Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'dan darbeye hazırlık talimatını aldığını söyledi. Karacan, "Coşkun benden güvendiğim kişilerden oluşan taarruz pilotlarını belirlememi istedi. Helikopterleri güvenli şekilde Akıncı Üssü
'ne götüreceğimiz söylendi. Bu emir üzerine taarruz pilotlarının listesini ben hazırladım" itirafında bulundu. Karacan darbe gecesi Ankara semalarında ölüm saçan helikopterlerin sevk ve idare görevinin de kendisine verildiğini söyledi. O geceye dair telsiz konuşmaları kendisine dinletilen FETÖ'cü terörist suçlamaları kabul etti. Telsiz konuşmalarında geçen sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerlere, kritik noktalara gerçekleşen askeri ve polis hamlelerine karşı takibi kendisinin yapıp yapmadığı sorusu üzerine Karacan, "Evet. Telsizdeki kişi bendim" dedi. Polisin, 'Taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatan da sen misin?' şeklindeki sorusu üzerine ise Karacan, suçunu emirleri yerine getirdiğini belirterek itiraf etti.
'MAVİ LAMBALI ARAÇLARI VURUN'
Tuğgeneral Ünsal Coşkun'dan talimatları aldığını ve bu talimatları telsizle pilotlara ilettiğini ifade eden darbeci Karacan, Ankara'daki polis araçlarının ve ambulansların vurulmasına yönelik kendisine emir verildiğini de belirttiği itiraflarında, "Mavi lamba olan tüm araçları vurun" talimatının da kendisi tarafından verildiğini kabul etti. Karacan, "O gece Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi bana emanetti" diye konuştu. Karacan'ın "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin" biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı. "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan Karacan, yakalanmamak için saçını uzattığı ve top sakal bıraktığını da itiraf etti.
HAZIRLADIM YALANLARI BİR BİR&NBSP;ORTAYA ÇIKIYOR
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada tutuklu sanık Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, mahkemede 15 Temmuz gecesi Saat 22.00 sıralarında Genelkurmay'dan arandığını ve 6 helikopter talep edildiğini belirterek , "6 helikopter kalkış yaptı. 2 helikopter Genelkurmay'a 4 helikopter Akıncı Üssü'ne geçti. Daha sonra Genelkurmay Başkanının bu helikopterlerle Akıncı Üssü'ne geçtiği bildirildi. Biz bunu bir VIP uçuş olarak algıladık" yalanını uydurmuştu. "Emirler Genelkurmay'dan gittiği için benim faaliyetler ile ilgili bilgim yoktu" diyen Coşkun, eski Kara Pilot Yarbay Özcan Karacan'a emri veren kişi çıktı.