Türkiye ile o ülke arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, geçerli, makinede okunabilir, biyometrik diplomatik pasaport hamili her bir ülke vatandaşı, ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmayan süre zarfında, diğer ülkeye girip çıkmak, topraklarından transit geçmek ve o ülkede geçici olarak kalmak için vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Anlaşma, tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.