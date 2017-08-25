Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türkiye ile o ülke arasında ler karşılıklı olarak kaldırıldı!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 11:21
Türkiye ile o ülke arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!

Türkiye ile arasında diplomatik pasaport sahipleri için ler karşılıklı olarak kaldırıldı.

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin lerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, geçerli, makinede okunabilir, biyometrik diplomatik pasaport hamili her bir ülke vatandaşı, ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmayan süre zarfında, diğer ülkeye girip çıkmak, topraklarından transit geçmek ve o ülkede geçici olarak kalmak için vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Anlaşma, tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin yerine getirildiğine ilişkin birbirlerine yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile o ülke arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz