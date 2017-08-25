Zekai Aksakallı'nın annesi hayatını kaybetti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Aksakallı'nın da katılacağı cenaze namazı bugün Erzurum'da Lalapaşa Camisinde kılınacak. Halise Aksakallı, Asri mezarlıkta toprağa verilecek.