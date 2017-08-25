Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Zekai Aksakallı'nın annesi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25.8.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 09:46
Zekai Aksakallı'nın annesi hayatını kaybetti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi , 80 yaşında yaşamını yitirdi.

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 'da oturan annesi , dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek a alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Aksakallı'nın da katılacağı cenaze namazı bugün Erzurum'da Lalapaşa Camisinde kılınacak. Halise Aksakallı, Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zekai Aksakallı'nın annesi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz