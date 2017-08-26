Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt zaferi uzun zaman ihmal edildi

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946'ncı yıl dönümü törenle kutlanıyor.

Helikopterle alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen on binlerce vatandaşa hitap etti.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zafer milletimize yeni bir istikbal kazandırdı. Malazgirt Zaferi'nden sadece 4 yıl sonra bu coğrafyadaki ilk devletimizin Anadolu Selçuklu'nun kuruluşunu ilan ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Anadolu, Ey Anadolu... Altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş Anadolu, geçmişimiz Anadolu... Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. 946 yıldır bizimlesin. Bunca yıldır kardeşlerinin hem köprüsü hem umudu oldun. Bugünde devam ediyorsun. Yazık sana ağlamayan şaire, sana titremeyen vicdana... 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı. Ne diyor şair; Dur yolcu, eğilde kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"MALAZGİRT ZAFERİ UZUN ZAMAN İHMAL EDİLDİ"

Anadolu'da hikayemizin başladığı yer Malazgirtti.. Bu toprakları asla unutamayız. Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Malesef Malazgirt uzun yıllar ihmal edildi. Malazgirt'i devleti yönetenler unutsa da bu millet unutmadı. Bugün millet Malazgirt'te. Sizlerle iftihar ediyorum. Siyasi hayatımız boyunca milletimizi takip ettik. Bundan sonra da Malazgirt Zaferini burada anlamına yakışır şekilde kutlayacağız. Sultan Alparslan 1071'de Anadolu'nun kapılarını milletimize açmıştı. Bizde vizyonumuzla, projelerimizle Anadolu'yu yeniden her anlamda merkez haline getireceğiz. Biz 80 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler, biz etle kemik gibi, etle tırnak gibi tek milletiz. Tek bayrak.. Bayrağımıza eş bayrak asla... Tek vatan.. Kimse bu vatanımızı bölmeye parçalamayı aklından geçirmesin. Şu anda Cudi'de, Küpeli'de, Bestler'de buraları teröristlere mezar ettik. Terör bitene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Mehteriyle 16 devlet kurmuş bu devlet ve onun temsilcileriyle bugün buradayız. Bakanlarımızla sizlerle bir aradayız. Devlet ve millet bir olduk. Paralel devletmiş, şuymuş buymuş... Bizim bir devletimiz var.

"SULTAN ALPARSLAN, SULTAN KILIÇARSLAN KİMLERLE MÜCADELE ETMİŞSE BİZDE O GÜN ONLARLA MÜCADELE ETTİK"

29 Mayıs'ta Bizans Surlarında Osmanlı Bayrağı dalgalanmaya başladığında dünya yeni bir çağa adım atmıştı. Çanakkale Zaferi, artık ayağa kalkamaz denen bir milletin yeniden şahlanışı olmuştur. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi gibi görünen ama bizi bu topraklardan söküp atmaya dönük bir hamleyle karşılaştık. Ucu Pensilvanya'ya dayanan bu malum zatla, 15 Temmuz'da milletim onlara ciddi bir fatura ödetti. Bu defa da bayrağımıza, ezanımıza ve geleceğimize sahip çıkarak bu işgal teşebbüsünü boşa çıkardık. Sultan Alparslan, Sultan Kılıçarslan kimlerle mücade etmişse bizde o gün onlarla mücadele ettik. Oyun aynı sadece figüranlar farklı. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ... diğer terör örgütleri birer piyondur. Bizim mücadelemiz sadece araçlara değil asıl onları kullananlara karşıdır. Bugün milletçe yedi düvele karşı mücadele etmiş olabiliriz. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir. Türkiye artık ayağa kalktı bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Biz ancak Rüku'da eğiliriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan sadece Rabbimiz'dir.