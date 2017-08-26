Devlette yeni dönem

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete
'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapsamlı düzenlemeler içeren kararname ile sağlık, eğitim, güvenlik, yargı ve kadro alımlarının yanı sıra çok sayıda alanda ciddi değişiklikler yapıldı. MİT
Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken, emniyet ve yargı alanlarında 38 bin yeni kadro açıldı. SABAH, devrim niteliğindeki düzenlemeleri sizler için derledi:
CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI
Yeni kanun hükmünde kararname ile daha önce Başbakan'a bağlı olan MİT Cumhurbaşkanı
'na bağlanırken, MİT Koordinasyon Kurulu'na da Cumhurbaşkanı'nın başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Kararnameyle MİT, istihbarata yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kapsamında, bakanlık ve TSK
personeli hakkında kıta içinde veya kıta dışında her türlü araştırma yapabilecek.
MİKK KURULDU:
İstihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu
da (MİKK) kuruldu.
SORUŞTURMA İZNİ BAŞBAKAN'DA:
OHAL Komisyonu üyeleri hakkında soruşturma açılması Başbakan'ın iznine bağlandı.
Yeni KHK
ile uyuşturucu madde suçu işleyenlere yönelik düzenleme de gidildi. Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye hapis cezasının yanı sıra 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesinin önünü açıldı. Uyuşturucu alan, satan, temin ve imal edenlere verilen cezalar artırıldı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulabilecek.
TERFİLERDE YENİ DÖNEM
Yeni düzenleme ile albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın YAŞ değerlendirmesine alınabilecek.
TSK'dan ayrılan pilot subaylar, Savunma Bakanı'nın onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden göreve dönebilecek.
kaldırılan
askeri yargı mercilerinde görevli askeri hâkim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ile yedek subaylar hariç diğer askeri hakimler tercihleri ve kazanılmış hakları dikkate alınarak sivil yargıda hâkim veya savcı olarak görev alabilecek.
Dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, kanundaki diğer şartları taşımaları durumunda yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilecek.
TSK'YA HUKUK SINIFI:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hukuk sınıfı kurulacak. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı
'nın hukuk hizmetleri, hukuk sınıfına mensup subaylarca yürütülecek.
GARDİYANLARA FİİLİ HİZMET ZAMMI:
Ceza infaz kurumlarında çalışan infaz kurumu müdürü ile infaz ve koruma memurları fiili hizmet süresi zammı alacaklar arasına dahil edildi.
HÜKÜMLÜLERE YENİ DÜZEN:
Disiplin cezası infaz edilen, bazı suçlardan hükümlüler, iyi halli olmak kaydıyla cezanın kaldırılması için gereken süre beklenmeden açık cezaevine ayrılabilecek, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanabilecek.
ÖZEL HAREKâT GÜÇLENDİRİLDİ
Özel Harek
ât Dairesi Başkanlığı'nın adı 'Özel Harekât Başkanlığı' oldu ve Polis Akademisi
Başkanlığı seviyesine çıkartıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli uzman erbaşlar üç yıllık süreyi tamamlamadığında istifa ederse askere alınacak.
Özel Harekât güçlendirildi, Polis Akademisi ile aynı seviyeye getirildi.
Emniyete önlisans mezunu alımları artırıldı.
Meslekte 3 yılı tamamlamayan uzman erbaş askerlik yapacak.
VEKİL DAVALARI ANKARA'YA
Seçimden
önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma suçun işlendiği yere değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine ait olacak. Soruşturmayı cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapacak.
928 İHRAÇ 57 GÖREVE İADE
Milli Güvenlik Kurulu
'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen kişiler ihraç edildi. TBMM, HSYK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, BDDK, Adalet Bakanlığı
, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da aralarında olduğu resmi kurumlarda görevli 928 kişi hakkında ihraç kararı verildi.
KHK ile TBMM'den 2, TRT'den 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 28, SGK'dan 3, İçişleri Bakanlığı'ndan 1, Emniyet Genel Müdürlüğü
'nden 1, mahalli idarelerden 1, Milli Eğitim
Bakanlığı'ndan 5, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan 9, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, yükseköğretim kurumlarından 1 kişi memuriyete iade edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan 734 emniyet mensubunun 'bakanlık oluru' ile görevine iade edildiğini açıkladı.
Emekli ya da istifa eden 10 FETÖ'cü askerin rütbeleri söküldü.
ASKERİ HAKİMLERE SİVİL YARGI YOLU
Kaldırılan
askeri yargı mercilerinde görevli askeri hâkim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ile yedek subaylar hariç diğer askeri hâkimler tercihleri ve kazanılmış hakları dikkate alınarak, HSK bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hâkim veya savcı olarak atanabilecek. Dosyalar da ilgili sivil mahkemelere gönderilecek.
KORUCULARA AVUKAT DESTEĞİ
Terörle
mücadelede görev alan güvenlik korucularının avukat ücretinin devletçe ödenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Mülkiye müfettişliğinde ise 45 yaş şartı getirildi. Terörde 2 yıl olan tutukluluk süresi 5 yıl daha uzatılabilecek
PİLOTLARA DÖNÜŞ YOLU
TSK'dan ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlaması ve güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi kaydıyla Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamak için yeniden subay olabilecek.
İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU
Türkiye
aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruları takip etmek amacıyla İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan yeni daire başkanlığı Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışarak Türkiye aleyhine AİHM'ye yapılan başvuruları takip edecek.
AKSARAY VE KEMALPAŞA'DA İLÇE SEVİNCİ
Yayımlanan
kararname ile Aksaray'ın Sultanhanı beldesi ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe oldu. İki beldede büyük sevinç yaşanırken, yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla konvoy eşliğinde tur attı, yol ortasında halay çekti. Sultanhanı kervansarayı önünde kurbanlıklar kesildi, şükür namazı kılındı.
?MEB'DEN RUHSAT ALMAYAN YURTLAR KAPATILACAK
Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki tüm öğrenci barınma merkezleri için ruhsat zorunluluğu getirildi. Mevcut üniversite, kamu ve özel yurtlar dahil olmak üzere yeniden ruhsat almak zorunda olacak. Ruhsat almadan faaliyet gösterenlere 35 bin TL para cezası ve kapatma uygulanacak. Öğrenci yurtlarının 100 metre yakınında alkol satılamayacak. Yüz kızartıcı suç işleyenler yurt işletemeyecek. Yeni KHK ayrıca üniversiteye iade edilen akademisyenlere farklı üniversitelerde 15 gün içinde kadro verilmesini karara bağladı.