FETÖ'nün 16 Temmuz manşetleri ve istifaya direnenler için belirledikleri son

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 'Mahrem İmamlar' iddianamesinde FETÖ'nün, üst düzey isimlerinin ByLock mesajları yer aldı.

Elebaşının talimatıyla yurt dışına kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin gerek yurtdışından gerekse de yurtiçindeki örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve olası çözülmeyi önlemek amacıyla üyelerle ByLock'tanbelirlenmiş mesajları paylaştıkları ortaya konuldu. Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Kanada, Libya ve Pakistan gibi ülkelerine dağılan önemli isimlerin, ByLock üzerinden elebaşı Gülen'in talimatlarını, motive edici sözlerini, gördüğü iddia edilen rüyaları paylaştıkları belirlendi.

Geride kalanlara motive mesajları;

Eeey, ikinci Dirilişin Kahramanları "yarınlar çok yakın" yetmedi mi?

Hizmet Gayrete Aşıktır.

3.kolordukom " üzülmeyin gevşemeyin Özgür Düşünce ZAMAN'ı

Allah yeter!

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol

Allah var, gam yok...

Haine pes etmek davaya ihanettir. Anti Parti Genel Başkanı

Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.

İmanınız varsa sabredeceksiniz.

Dönersek kalleşiz!...

Bugünlerde geçer!

Dönen kahpedir millet yolunda bir azimetten.'

En çok yara alanlar siperini terkedenlerdir'

Gara MURAT! HİZMETİN fedaisi...

BANK ASYA DEVAM

Güzel günler Bizim olacak…

Davalar idam Sehpasından Güzeldir

Sonuna kadar sadakat...

Savrulup gidecekler...

Seven sevdiğine itaat eder

Yeis Yok Hizmet Var.

Son nefese kadar sadakat

ZAMAN SUSMAZ

İmanınız varsa dayanacaksınız.

Gazeteler tek başlıkla çıkacak

HAİNLERİN ByLock'ta darbenin başarılı olması durumunda manşetleri de belirledikleri ortaya çıktı.

Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez.

Aslında bir sabahlık 2000 kişiyi işi var hepsinin.

İlk günü tüm medyaya kayyım.

Manşetler uçurumdan dönüldü, kaos bitti vs. manşet atacak.

A haber, akşam "tr uçurumdan döndü, kurtuldu" vs haber yapacak, adamın sarayı altınları paraları ortaya dökülecek...

3 savcı yazacak iddianameyi, asker makul şüphe gözaltı yapacak.

Hakimler 2. günü işi bitirecek. Kurul üyelerini de alacan, medyayı da.1 günde toplar geçersin. 1 hafta da her şey değişir.

Toplanacak listesini oluşturuyorlar. Kaç yıldır oraya çalışıldı.

Gözaltı olamayacakları ablukaya alacaksın.

Darbe olmamış olacak. Mısırdaki kadar bile olmaz bizde.

Yok ya kim çatışacak.

İSTİFAYA DİRENEN OLURSA...