İşte mahrem imamların ihanet bütçesi

Ankara Başsavcılığı
'nın hazırladığı FETÖ
'nün 731 sanıklı mahrem imamlar iddianamesinde, terör örgütünün harcamalarının tıpkı bir devlet bütçesi gibi kalem kalem nereye aktarılacağının belli olduğuna dair bilgiler yer aldı. 'Garson' takma adlı gizli tanığın ifadesine göre aylık 1 milyon dolarlık mahrem imamlar bütçesinden bazı detaylar şöyle:
Emniyet mahrem hizmetler birimi için yüzde 20 karşılığı olarak aylık 200 bin dolar.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
mahrem hizmetler birim sorumlusu Tarık adına yüzde 16.7'nin karşılığı olan aylık 167 bin dolar.
Bürokratlara yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Yavuz adına yüzde 16.7 karşılığı aylık 167 bin dolar.
Adliye mahrem hizmet sorumlusu Faruk adına yüzde 16.7 karşılığı aylık 167 bin dolar.
Akademisyen mahrem hizmetler birim sorumlusu Burak (K) adına yüzde 5.86 karşılığı aylık 58 bin 600 dolar.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler birim sorumlusu Galip (K) yüzde 5.42'nin karşılığı olan aylık 54 bin 200 dolar.
Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler birim sorumlusu Yunus (K) yüzde 5.42 karşılığı olan aylık 54 bin 200 dolar.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler birim sorumlusu Bülent (K) yüzde 2.83'nin karşılığı olan aylık 28 bin 300 dolar.
Medyaya yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Ertuğrul yüzde 4.17 karşılığı aylık 41 bin 700 dolar.
MİT
'e yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Ahmet (K) adına yüzde 2.25'in karşılığı aylık 22 bin 500 dolar.
Avukatlara yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Yıldırım (K) adına yüzde 1.67 karşılı aylık 16 bin 700 dolar.
Siyasete yönelik mahrem hizmetler birim sorumlusu Cafer (K) adına yüzde 0.83 karşılığı aylık 8 bin 300 dolar. İddianamede bu paraların Türkiye Emniyet İmamı
Mali Sekreterine, Kadir kod adıyla bilinen Emniyet İmamı Temel Alsancak tarafından verildiği, kurum imamlarının bu paraları tamamen kendi inisiyatifleri ile gerekli gördükleri yerlere harcadıkları ve harcama kaydının bulunmadığı belirtildi
PARA BULAMAYINCA ALTIN İSTEDİ
Mahrem
imamlar iddianamesinde bir başka çarpıcı detay ise 17/25 Aralık sürecinden sonra maddi sıkıntı yaşayan örgütün para toplamak için aldığı ilginç karar. İddianameye göre FETÖ elebaşısı Gülen, himmet kaynakları kesilmeye başlayınca her örgüt üyesinden birer çeyrek altın istemiş. Ayrıca kurban ve fitre organizasyonuyla örgüte 18 milyon lira toplanmış. Bu para 15 Temmuz 2016'daki hain darbe gününe kadar örgütün gelir gider bilançosundaki eksiklik için kullanılmış. Gizli tanık
"Garson"un beyanına göre, 2015'in ilk çeyreğinde 6 seferde FETÖ'nün "Türkiye Emniyet İmamı" olduğu belirtilen Hamza Sevinç'in bilgisi dahilinde FETÖ'nün sivil yapılanmasından 6 milyon dolar destek alındı.
'SUS PAYI' KURYESİ YAKALANDI
FETÖ
operasyonları dün de sürdü. Örgütün Kanada imamı F.A ile sosyal medya
üzerinden görüştüğü tespit edilen ve çözülmeyi önlemek için, her hafta ABD üzerinden gönderilen paraları alarak tutuklu örgüt üyeleri ve kamudan ihraç edilen memurların ailelerine, "sus payı" olarak posta çeki ya da havale yöntemiyle gönderen M. S. İzmir Bergama'da bir bankadan 25 bin dolar çektiği sırada yakalandı. M.S.'nin oğlunun da FETÖ'den tutuklu olduğu öğrenildi. Bayburt'ta 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görevli bir binbaşı, bir yüzbaşı, 4 astsubay ve 3 uzman çavuş tutuklandı. Yalova'da da 2 şüpheli tutuklandı