Sözcü’den büyük rezillik! Adil Öksüz haberi yalan çıktı!

Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sayısında manşetten yayınladığı 'Adil Öksüz'ün 15-31 Temmuz 201 tarihleri arasında rahatça uçuş yatığı, hiçbir engelle karşılaşmadığı' haberi yalan çıktı.

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Gazetenin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a dayandırdığı, Saygı Öztürk imzalı haberin gerçekleri yansıtmadığı belirlendi. Haberde uçuş yaptığı belirtilen Adil Öksüz'ün farklı bir TC kimlik numaralı kişi olduğu, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz ile hiçbir alakasının bulunmadığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Sözcü'nün manşetinde yer alan bilgiyi yalanladı. Uçuş bilgileri yayınlanın kişinin darbeci Adil Öksüz olmadığı bilgisini verdi.

İŞTE O HABER

Sözcü'nün haberinde CHP'li Bülent Tezcan'ın bazı belgelere ulaştığı iddia edeilerek "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün, kendi adına uçak biletleri aldığı, meydan meydan dolaşmasına rağmen yakalanması için kimsenin kılını kıpırdatmadığı, dahası korunduğu" iddia edilmişti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" şeklindeki iddiayı yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs eylemini organize eden "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı" Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddiasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu, haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz olmadığı, söz konusu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyadı benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği kaydedildi.