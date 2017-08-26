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Türkiye'den, K. Kore'ye kınama
Türkiye'den, K. Kore'ye kınama
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2017
18:44
Türkiye,
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
’nin üç
balistik füze
fırlatımını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından
konu ile ilgili yapılan açıklamada, "
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
'nin (
KDHC
) 26 Ağustos 2017 tarihinde,
BM
Güvenlik Konseyi Kararları
hilafına gerçekleştirdiği ve bölgedeki gerginliği daha da arttıracak üç
balistik füze
fırlatımını kınıyoruz" denildi.
Açıklamada,"KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü kışkırtıcı davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
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