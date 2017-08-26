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Türkiye'den, K. Kore'ye kınama

İHA

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Giriş Tarihi: 26.8.2017 18:44
Türkiye'den, K. Kore'ye kınama

Türkiye, ’nin üç fırlatımını kınadı.

konu ile ilgili yapılan açıklamada, "'nin () 26 Ağustos 2017 tarihinde, hilafına gerçekleştirdiği ve bölgedeki gerginliği daha da arttıracak üç fırlatımını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada,"KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü kışkırtıcı davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
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Türkiye'den, K. Kore'ye kınama
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