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Tutuklu Atayün'ün, eşi ve oğlu 'a kaçarken yakalandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 18:23

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, / üyeliğinden tutuklu eski 'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, botla 'a kaçmak isterken yakalandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye'den Yunanistan'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu. Botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün'ün eşi B.A.'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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Tutuklu Atayün'ün, eşi ve oğlu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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