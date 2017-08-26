Vatan’dan Hasdal’a yeni emniyet külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tedarik edilen 200 motosikletin teslim törenine katıldı. Erdoğan, Hasdal'da yeni emniyet külliye
si inşa edileceğini belirterek, "Bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatı
mız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkâna kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda özellikle narkotik ile alakalı olmak üzere, esrar, eroin, captagon gibi uyuşturucular üzerinde çok daha kararlı şekilde durduklarını vurguladı. Bugün (dün) yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile uyuşturucuyla alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bunlar caydırıcıdır ve bunların üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Eczanelere varıncaya kadar gideceğiz. Bunun dışında captagon vesaire, bunların satıldığı yerlerin araştırılması, bunlarla ilgili bütün istihbarat çalışmalarının yapılması noktasında da kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi. İşte söyledikleri:
BEKÇİ SAYISI ARTACAK:
20 bin gibi rakam tabii ki şimdiliktir. Daha da artıracağız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun, huzur içinde olsun. Göreve başlayan bekçilerimizden mahalle halkıyla en güzel şekilde bütünleşerek, devletin oradaki gözü, kulağı, sesi, huzur ve güven kaynağı olmalarını bekliyorum. Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, terörle mücadelede olduğu gibi asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi ve jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz.
UYUŞTURUCUYA KARŞI GAYRET BEKLİYORUM:
Üniversiteler, orta öğretim, okullarımızın çevresinde uyuşturucu noktasında faaliyet gösteren bütün bu soytarılara, alçaklara, millet düşmanlarına karşı ben, güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlarla bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili, çocuklarımızın katili. Özellikle son dönemde çok sık şikâyetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütleriyle mücadele konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok daha büyük gayret bekliyorum. FETÖ'nün ülkemize verdiği en büyük zararlardan biri de Polis ve Jandarma teşkilatlarımızda yol açtığı zafiyettir. Hem personel yönünden hem de fiziki ve hukuki altyapı bakımından bu eksikleri süratle gideriyoruz.
BAYRAM TRAFİĞİNE DİKKAT!
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günlük bir bayram sürecinin acısız, mutlulukla geçmesini temenni ederek kaza
lara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer yolların kuralını, bir kenara koyar da duygusallıkla hareket eder ve hız yapma noktasına gelirseniz, hem ailelerinizi hem bizi üzersiniz. Biz, istiyoruz ki bu yollardan, bu trafik kazaları her ne kadar son yıllarda ciddi manada azalmışsa da kaza haberlerini duymak istemiyoruz. Bayram acıyla değil, mutlulukla kutlansın istiyoruz. Özellikle hız kurallarına dikkat etmeyi, uykulu araç kullanmaktan kaçınmayı tavsiye ettik, ediyoruz. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun diyorum.
ÇİFTE ZAFER MESAJI
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan Zafer Haftası
ve Malazgirt Zaferi
'nin 946. Yıldönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz
'un, en zor şartlarda milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olduğunu belirterek, "Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir" dedi. Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Anadolu'nun anavatan haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasının Zafer Haftası olarak kutlandığına işaret etti. Erdoğan şunları söyledi: "Adaletli ve merhametli yönetim anlayışıyla tarihe geçen Sultan Alparslan
'ın önderliğinde 1071'de Anadolu topraklarına ekilen tohumlar yeşererek, 7 iklim 4 kıtayı kaplamıştır. Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Bugün de, Malazgirt Zaferi'nden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz."
"BUGÜNKÜ MESAİ ARKADAŞIM TORUNUM ÖMER TAYYİP"
Cumhurbaşkanı
Erdoğan dün cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ı da (Bilal Erdoğan'ın oğlu) götürdü. Torunuyla Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi
'nde cuma namazını kılan Erdoğan, katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü'ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan, ofiste Ömer Tayyip ile bir belgeyi incelerken ve sohbet ederken çekilen üç kare fotoğrafı "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notuyla Twitter hesabından paylaştı.