Bakan Gül Twitter'dan duyurdu: 'Lekelenmeme Hakkı' güvenceye alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter hesabından KHK ile yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Soyut, iftira nitelikle şikayetlere bağlı soruşturmaların önün kesileceğini dile getirdi.

İhbarlarla ilgili ön değerlendirme yapılacağını anlatan Bakan Gül şunları açıkladı: "Temel insan haklarının en başında, insan haysiyetinin korunması gelmektedir.

İnsan haysiyetinin korunmasının en önemli unsurlarından biri ise kişinin "Lekelenmeme Hakkı"dır. Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanununun 158. Maddesine eklenen fıkra ile "Lekelenmeme Hakkı" daha güçlü bir güvenceye kavuşturulmuştur.

ÖN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikâyetler için soruşturma öncesi ön değerlendirme süreci getirilmiştir.Bu tür ihbar ve şikayetler üzerine; artık doğrudan soruşturma yapılması, kişilere yersiz biçimde şüpheli sıfatı verilmesi ve kişilerin gereksiz biçimde soruşturma işlemlerine muhatap edilmeleri söz konusu olmayacaktır.

Öncelikle fiilin suç oluşturmadığının bir araştırma yapılmasını gerektirmeyecek derecede açık anlaşılıp anlaşılamadığı dikkate alınacaktır. İhbar ve şikâyetin, soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilecektir.

SAVCILIKTA AYRI KAYIT TUTULACAK

Vatandaşın "Lekelenmeme Hakkı"nın azamî derecede korunabilmesi için de, şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmeyecektir.Bu tür ihbar ve şikâyetler ile soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar için savcılıkta ayrı bir kayıt tutulacaktır.Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar, ilgili kolluk birimine de bildirilip,

kolluk kayıtlarının düzeltilmesi, ayrı bir sistemde tutulması sağlanacaktır.Böylece; asılsız şikâyete konu olan kişinin, iradesi dışında oluşmuş kayıtlar (suç ve soruşturma kaydı gibi) üzerinden yeni mağduriyetlere uğraması engellenecektir.Soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlara karşı ihbar ve şikâyette bulunanların itiraz hakkı da bulunacaktır.

İFTİRA İLE SORUŞTURMA ENGELLENECEK

Böylece, lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında gerekli denge de kurulmuş olacaktır.Yeni düzenlemeyle asılsız ihbarla işlem yapılmayacak, kişinin şeref ve itibarı güçlü bir biçimde korunacaktır.İftira başta olmak üzere, suiniyetli söz ve eylemler üzerine açılan soruşturmalar, engellenmiş olacaktır.Böylece, AK Parti Hükümetlerinin insan haklarını genişletmeye, kişi onur ve haysiyetini korumaya yönelik reformlarının devamı mahiyetinde önemli bir düzenleme gerçekleştirilmektedir.