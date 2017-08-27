Bingöllü Adil Öksüz: "Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Sözcü gazetesinde yer alan FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' firari Adil Öksüz'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı. Bozdağ, bu kişinin Adil Öksüz ile isim benzerliği olan Bingöl'ün Genç İlçesi nüfusuna kayıtlı Adil Öksüz olduğunu söyledi.



"YALAN HABER YAPMAYA GEREK YOK"

Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki Sebze-Meyve Hali'nde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz, iddiaların kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Vatan haini bir insanla aynı kefeye konmanın hoş bir durum olmadığını belirten Öksüz, "Bu sabah beni savcılıktan aradılar. Bir gazetede yayınlanan haberle ilginiz var mı diye. Durumdan gazeteyi okuyunca haberdar oldum. Savcılık beni uyardıktan sonra gazeteyi bulup baktım. Evet oradaki uçuşlar doğru. Dayım Abdullah Bayat'ın vefat etmesinden dolayı kız kardeşim Gurbet Demir ile birlikte İzmir-İstanbul-Elazığ üzeri bilet aldım. Oradan da Elazığ-Ankara ve İzmir üzeri dönüş bileti de aldım. Biletleri de internet üzerinden aldım. O sıralarda da darbe olayları vardı. Milletimiz meydanlardaydı. Yaşanan bu olayı ve haberi duyunca çok rahatsız oldum. Yalan yanlış haberlere gerek yok. Vatan haini bir insanla beni aynı kefeye koymaları hoş bir durum değil" dedi.

"BAYRAĞINA SAHİP ÇIKACAK ÖYLE ADİL ÖKSÜZLER VAR Kİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından hedef gösterildiğini öne süren Adil Öksüz, "Bülent Bey bunu iyi bilsin ki; bu ülkenin vatanına, bayrağına sahip çıkacak öyle Adil Öksüzler ve öyle babayiğitler var ki, o hain olan Adil Öksüz'e de kesinlikle prim vermez, verilmeyecek de. Burada savcılarımızı ve istihbaratımızı kötülemenin bin anlamı yok. Herkes iyi şekilde işini yapıyor" diye konuştu.



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

'Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Öksüz, "Milletvekilinin bu açıklaması hoşuma gitmedi. Pazartesi günü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kimseyi rahatsız etmeye, kimsenin düzenini bozmaya hakkı yoktur. Böyle kalkıp da belgelerin arkasına sığınıp, devletimizi ve hükümetimizi kötülemenin bir anlamı yok. Doğru şeylerle gelsinler, hep birlikte hareket edelim. Böyle yalan yanlış şeylerle gelip de bizi rahatsız etmelerini uygun bulmuyorum... Buyursun gelsin. Belgelerle karşısında olacağız" dedi.

"İLK ETAPTA ŞAŞIRIYORLAR"

İsim benzerliği nedeniyle fazla bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen Adil Öksüz, "Adil Öksüz ismini görenler ilk etapta şaşırıyor. Ama bayrağını, vatanını seven insana kimse bir şey demez. Ne savcı, ne polis, ne de jandarma, kimse de bir şey yapmaz. İsmimle hiç sorun yaşamıyorum. Salihli'de bilinen bir insanım" şeklinde konuştu.