CHP'liler Adalet Kurultayı'nda içki içti!

Dün başlayan Adalet Kurultayı'nda CHP'lilerin içki içerken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

CHP'LİLER ADALET KURULTAYI'NDA İÇKİ İÇTİ!

CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından ikinci etkinliği olan 'Adalet Kurultayı' skandallarla başladı. CHP'nin Çanakkale'de gerçekleştireceği 4 günlük sözde Adalet Kurultayı'nda büyük bir rezalet yaşandı.

CHP'liler şehitlikte içki içti göbek attı

ŞEHİTLİKTE İÇKİLİ ALEM!

Çanakkale'deki şehitlik alanında kamp kuran CHP'liler, şehitlikte içkili alem yaparak büyük bir saygısızlığa imza attı. Milletin değerlerini hiçe sayan CHP'lilerin içkili alemi sabaha kadar sürdü. Rezalete herhangi bir CHP'li yöneticinin müdahele etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Skandal görüntüleri AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ""Düğün görmemişler oynayalar, ölü görmemişler ağlayalar..!" CHP Çanakkalede 250.000 Şehidimizin mekanında tüm hızıyla "Adalet" arıyor!" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'NİN HASSASİYETİ BU KADAR

CHP'nin sözde Adalet Kurultayı kuralları yayınlayıp birinci maddeye de ''Adalet Kurultayı Çanakkale savaşlarının geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz, Aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır.'' ibaresini koymasına rağmen CHP'liler yine bildiğini okudu.

TEPKİ YAĞDI!

Rezalet görüntülerin ardından şehitlerimize yapılan bu saygısızlığa sosyal medyadan tepki yağdı.