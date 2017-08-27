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‘Gönüllere dokunup sorunları çözeceğiz’

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017
‘Gönüllere dokunup sorunları çözeceğiz’

Erdoğan, yönetimine önemli talimatlar verdi: Halkın gönlüne dokunup sorunları çözeceğiz. Yönetimde daha fazla genç ve kadın olsun. Tüm ilçe kongrelerine katılın

'nin geçen perşembe günü başkanlığında yapılan MKYK toplantısının maddelerini parti çalışmaları ve ülke gündemi oluşturdu. Teşkilatlar konusu ele alınırken Erdoğan, teşkilatlarda başlattıkları değişimin tasfiye olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, şöyle dedi: "Bu bir tasfiye değil, yenilenmedir. Görevinden ayrılan tüm arkadaşlarımız başarısızlık nedeniyle ayrılmıyor, Biliyorsunuz üç dönem şartı teşkilatlarımız için de gerekli. Yenilenme ve değişim adına yapılan görev değişiklikleri var. Hepsini başarısızlık olarak algılamak doğru değil." Erdoğan, önümüzdeki dönem parti yönetimi ve teşkilatların nasıl çalışacağı ile ilgili de görüşlerini paylaşıp bazı talimatlar verdi. Erdoğan, "2019'a hazırlanırken, vatandaşların günlüne dokunmanız gerekiyor. Tek tek bağ kurmalısınız. Halka dokunacağız, onların sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

GENÇLER VE KADINLAR
AK Parti yeniden yapılanırken, gençlere ve kadınlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Gençleri ve kadınları partinin yönetiminde daha fazla görmek istiyorum. İlçe başkanlarını gençlik kollarından seçin. İl yönetimlerine de gençlik kolları ve kadın kollarından yöneticiler getirin" dedi.
Toplantıda, kongreler hakkında bilgi verildi. Buna göre partinin ilçe kongreleri başladı. İl ve ilçe başkanlarına dönük, bölge koordinatörlerinin verdiği raporlar, performans incelemesi, anketler ve bölge halkıyla ilişkilerine ilişkin incelemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MKYK üyelerine, "Tüm ilçe kongrelerine katılın" talimatı da verdi.
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‘Gönüllere dokunup sorunları çözeceğiz’
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