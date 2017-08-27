Oyun aynı hedef aynı piyon farklı

Malazgirt Zaferi
'nin 946'ncı yıldönümü görkemli kutlamalara sahne oldu. Muş
'un Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen törene devletin zirvesi tam kadro katıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın tören alanına gelişiyle birlikte, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Okçular Vakfı tarafından hazırlanan tanıtım filmi coşkuyla izlendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
Bir elinde al bayrağı diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu'ya Malazgirt'ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla, şerefle yürüyen ecdadımızla gurur duyuyoruz.
Anadolu, ey Anadolu, cennet vatan Anadolu, altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş Anadolu, ecdadının emaneti, geçmişimizin mirası Anadolu.
ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAK EN DEĞERLİ MİRAS
Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. Bugün tam 946 yıldır bizimlesin. Yazık sana ağlamayan şaire, yazık sana titremeyen vicdana, yazık sana uzanmayan ellere, yazık seni kurtarmayan insana. Ey Anadolu, sen ki asırlarca hem Yavuz'u, hem Yunus'u bağrında yaşattın. Sen ki asırlarca sevgi ile bakanı yüreğinde, düşmanlıkla bakanı bileğinle karşıladın. Bir asır önce senin kollarının kanatlarını budamakla kalmayıp, kalbini yerinden sökmeye niyetlendiler. Galiçya'dan Yemen'e, Trablus'tan Kafkasya'ya kadar dört bir yanından saldırıya uğradık ama Çanakkale'de, Dumlupınar'da, 15 Temmuz
'da Türk milleti sana öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı. Şimdi ne diyor şair, 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz toprak bir vatan kalbinin attığı yerdir, bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'da istiklal uğruna, namus uğruna can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
"2071'İ KIZIL ELMAMIZ OLARAK BELİRLEDİK"
Her tümseğinin altında bir şehit yatma papasına da olsan, Türk milleti bağımsızlığından ve namusundan vazgeçmedi. O yüzden Anadolu'daki hikayemizin başladığı yeri Malazgirt'i yani şu toprakları asla unutmamalıyız. Siyasi hayatımın her döneminde biz milletimizi takip ettik, onun tercihlerine ram olduk. Bundan sonra devlet ve millet olarak Malazgirt Zaferi'ni bizzat yerinde önemine uygun şekilde kutlayacağız.
Tıpkı 2023, 2053 gibi 2071'i de kendimize ufuk çizgisi bir kızıl elma olarak belirledik. Sultan Alparslan
1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını açtı, biz de 2017 vizyonumuzla bu çerçevede yeni projelerle Anadolu'yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi, nefes alan ciğeri, düşünen beyni, her anlamda merkezi haline getireceğiz.
İşte bugün burada, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Genelkurmay Başkanımızdan kuvvet komutanlarına hep birlikte buradayız. Mehterliyle, 16 devlet kurmuş bu millet, onların temsilcileriyle biraradayız ve devlet cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla birlikte sizlerle bir aradayız. Devlet millet bir aradayız.
Bizim milletimize kefen biçenlerin sonları hep korkunç olmuştur. Oyun aynı, hedef aynı, sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. Bu oyunda FETÖ bir piyondur. PKK , PYD, YPG bir piyondur, DEAŞ bir piyondur, diğer terör örgütleri piyondur. Hepsi de gözümüzü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullandıkları bir araçtır. Bizim mücadelemiz sadece araçlara değil asıl onları kullananlara karşıdır. Bugün milletçe 7 düvele karşı mücadele ediyor olabiliriz ama unutulmasın tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Türkiye artık ayağa kalktı. Beli bükük görmek isteyenlere sesleniyorum, 'Bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz.' Çünkü biz ancak Rükü'de eğiliriz, biz sadece Allaha ibadet eder sadece ondan yardım dileriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan sadece Rabbimizdir. Allah'ın yardımı milletimizin ferasetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir saldırı, tuzak yoktur.
'TARİHİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'
Anadolu'nun
Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" için on binler Türk bayrakları ile kutlamanın yapılacağı alanı doldurdu. Kutlamaya farklı illerden katılanlar yalnızca Muş'ta değil Bitlis ve Ağrı'da da otelleri tıka basa doldu. İşte alandaki vatandaşların duyguları: "1071'i hisse ttik " Diyarbakır'dan gelen Mehmet Şükrü Sayan:
Malazgirt, Türkiye'nin fotoğrafını da ortaya koyuyor. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Bu toprakları bize vatan olarak emanet edenlerin yolunda gidiyoruz. Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden gelen Zülküf Aydın:
Biz bu ülkeye sahip çıkmak, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu göstermek için buradayız. Muş'lu Nazım Yalçın:
Cumhurbaşkanımızın katkısıyla zafere yakışır bir kutlama oldu. 1071'in coşkusunu bugün bu meydanda hissettim. Tahsin Kılıç:
Bu vatan öyle kolay kurulmadı. Şuan bazı ülkeler Türkiye üzerinden oyunlar oynuyor. Herkes bunu böyle bilsin ki; Sultan Alparslan gibi onların karşılarına dikiliriz. Hikmet Çiftçi:
'Fitneleri elimizin tersiyle itmenin miladı olsun'
Bugün ülkemize düşmanlık besleyen tüm ülkeler bugün Malazgirt'te baksın." Ömer Pekbay:
Alparslan torunları burada. Cumhurbaşkanımıza bize bugünleri yaşattığı için onlara da minnettarız.
'FİTNELERİ ELİMİZİN TERSİYLE İTMENİN MİLADI OLSUN'
Dünya
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Buranın (Malazgirt) ihtiyaç duyduğumuz ümmet bilincinin güçlenmesi, yeniden birlik olmamız, ayrı gayrı yapmaksızın, aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz. Buraya gelmeden önce Ahlat'ı ziyaret ettik. Orada sahabelerin, ecdadımızın 1050'li yıllara dayanan kabirlerini, medeniyet eserlerini görünce Malazgirt'i aslında Türk milletinin İslam'a bayraktarlığının başlangıcının da miladı olarak değerlendirmenin doğru olacağını anladık. Gençler, Malazgirt'in, Ahlat'ın önemini bilsin istiyoruz. Bu milli kimliğin güçlenmesinde, birlik ve beraberliklerinin, dayanışma güçlerinin artmasında etkili olacak. Bu şuurla ilerlememiz durumunda Türk milleti geleceğe damga vuracak" dedi. Bilal Erdoğan, "Türkiye'deki geleneksel sporlarla ilgili yitik değerlerimizin kazanılmasının önemine de vurgu yaptı.
3 SIKORSKY 6 ATAK, 1 F-16 EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'tan Malazgirt'e Sikorsky helikopterle gitti. Erdoğan'a 6 ATAK, 3 Sikorsky ile 1 F-16 uçağı eşlik etti. Erdoğan, protokolde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve geleneksel kıyafetli okçularla oturdu. Cumhurbaşkanı, konuşma yapacağı kürsüde konuşurken önünde de 16 Türk devletini temsil eden askerler ve mehter ekibi yeniçeri kıyafetleri ile kendisine eşlik etti. Cumhurbaşkanı'na kürsüde Malazgirt'in temsili anahtarı hediye edildi. Etkinlik alanında Türkiye'nin en büyük kıl çadırı kuruldu. Alanda atlı okçuluk yarışmaları düzenlendi.
'TÜRK MİLLETİ HER DEVİRDE ASALETİNİ ZAFERLE SÜSLEDİ'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez emsalsiz değerimizdir. Bizans'ın varisleri, milli diriliş ve birlik şuuru karşısında paramparça olacaklardır. 26 Ağustos 1071'de vatan kurulmuş, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la vatan kurtarılmıştır. İkisi de aziz, ikisi de birbirini tamamlayan muhteşem kazanımlardır. Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taçlarla süslemiştir." dedi.
'FARKLILIKLAR GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİK KADERİMİZDİR'
Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptığı konuşmada "Malazgirt zaferi yalnızca milletimizin değil, Anadolu'nun da kaderini değiştirmiştir. Anadolu bir Türk yurdu olarak bu güne kadar uzanan adalet, barış ve hoşgörü medeniyetine kapı açmıştır. Farklılıklarımızı gücümüz ve zenginliğimiz, birlikte yaşamayı kaderimiz olarak gördüğümüz bu topraklar hepimizin ilelebet cennet yurdu olmaya devam edecektir. Atalarımızın bu toprakları vatan yapmak için ödediği bedeller Cumhuriyetimizin de teminatı olmuştur" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZDA ALPARSLAN'IN İZLERİ VAR'
Zafer
kutlamalarına katılan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Sultan Alparslan hem askerlerine kendi psikolojisini iyi aktaran lider hem de savaş taktiklerini çok iyi uygulayabilen iyi bir asker olarak tarihe geçti. Alparslan kendi gücünden, askeri kabiliyetinden önce sözün gücünü kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımızda bir bakıma Sultan Alparslan'ın haleti ruhiyesini, izlerini görüyorum. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan
, kula kul olanlara karşı milleti arkasına alarak, liderliğini gösterdi" dedi.