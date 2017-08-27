Saçmalama uçuşu!

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Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamalarına hafta sonu da ara verilmedi. Olay gecesi helikopterden makineli tüfekle koruma polislerini tarayan ve kendisi de yaralanan, yakalandığında ise üzerinden Fetullah Gülen
'in duaları çıkan SAT timinde görevli eski Yüzbaşı Haldun Gülmez'in, dünkü duruşmada da benzer ifadelerle savunma yapması, duruşma savcısını da mahkeme başkanını da kızdırdı. Gülmez'in savunması sırasında araya giren duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, "Duruşmayı uzatmak için bilinçli davranıyor. Örgütsel bir tavır sergiliyor" dedi.. Sanığa tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'da, "3 gündür hala aynı şeyleri konuşuyorsun. Bu kürsüyü ve mikrofonu kötüye kullanıyorsun. Esaslı savunmayı hala yapmadın. Ortada dolaşıyorsun. Sözünü kesip, yerine otur dememizi bekliyorsun? Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın? Bu şekilde devam edersen savunmana son vereceğim" dedi. Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün de "Duruşmayı uzatmak için bilinçli davranıyor. Örgütsel bir tavır sergiliyor" diye görüş bildirdi.