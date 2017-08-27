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SİHA, 'lı teröristi etkisiz hale getirdi!

AA

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Giriş Tarihi: 27.8.2017 15:39
SİHA, PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi!

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kemah İlçesi Dereşoran Vadisi bölgesinde terörist bulunduğu duyumu alınması üzerine bölgeye jandarma insanlı keşif uçağı ve silahlı sevk edildi.

Jandarma insanlı keşif uçağı destekli takip sonucu kayalık ve sarp olan söz konusu bölgedeki kırsal alanda gizlendiği belirlenen bir terörist, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi.

Kent genelinde, terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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SİHA, PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi!
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