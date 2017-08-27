Sözcü ve CHP’li Tezcan’ın Adil Öksüz yalanını SABAH belgeledi

BELGE 1: FETÖ'cü Adil Öksüz; Kahramanmaraş ili Andırın ilçesine kayıtlı ve TC Kimlik numarası 49162560564

BELGE 2: Sözcü gazetesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adil Öksüz'ün 18 Temmuz 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat ettiğini iddia etti. Seyahat eden kişi, Bingöl nüfusuna kayıtlı 219464744xx TC kimlik numarasına sahip Adil Öksüz olduğu tespit edildi.

Sözcü gazetesinin "Adil Öksüz darbeden sonra meydan meydan Türkiye'yi dolaşmış" şeklindeki manşetinin yalan olduğunu belgeleriyle gözler önüne seriyoruz.

SÖZCÜ VE BÜLENT TEZCAN'IN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sözcü gazetesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın; Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat ettiğine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığı, seyahat eden kişinin, Bingöl nüfusuna kayıtlı 219464744xx TC kimlik numarasına sahip ve Adil Öksüz olduğu tespit edildi.

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün; Kahramanmaraş ili Andırın ilçesine kayıtlı olduğu ve TC Kimlik numarasının 49162560564 olduğu öğrenildi.

THY; UÇUŞ BİLGİLERİNİ DATADAN ÇIKARDI

Gazeteci Emre Erciş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; Sözcü gazetesinin manşetinde ismi geçen kişinin FETÖ imamı Adil Öksüz olmadığına ilişkin Türk Hava Yolları'nın (THY) yazısını paylaştı.

THY'nin; 8 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda; Adil Öksüz ismi ile 2016 Ocak ayı itibarı ile yapılan seyahat bilgisi görüntüleri ile adı geçen adli kolluk personelinin sözlü talebine istinaden 18 Temmuz 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılan seyahat bilgisi görüntülerinin çıkarıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu yazıda; "Ortaklığımızca otomatik check-in yapılan istasyonlardan alınan uçuş kayıtları geriye dönük ad soyad olarak sistemde tutulmaktadır. (ana-baba adı, doğum tarihi, adres, TC kimlik numarası, pasaport bilgileri gibi bilgiler kayıtlarımızda bulunmamaktadır. Bu sebeple isim benzerlikleri olasılığının da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması hususu önem arz etmektedir" denildi.

BAŞSAVCILIK; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR VE ELAZIĞ İLLERİNE UÇAKLA SEYAHAT EDEN FETÖCÜ ADİL ÖKSÜZ DEĞİL!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinde; 18 Temmuz 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat eden kişinin FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz olmadığı, söz konusu kişinin Bingöl nüfusuna kayıtlı 219464744xx TC kimlik numaralı Adil Öksüz olduğu tespit edildi.

TEZCAN, BU AÇIKLAMALARI İÇİN ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada; "Darbe girişiminden sonra, Adil Öksüz, elini kolunu sallaya sallaya havaalanına gidiyor, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla uçabiliyor. (…) Adil Öksüz 18 Temmuz'da bir kere, 31 Temmuz'da da 2 kere olmak üzere üç kez THY uçaklarıyla, hem de kendi adına düzenlenmiş biletlerle seyahat ediyor. Havaalanlarında hiç kimse 'sen aranıyorsun, dur' demiyor. 'Gel arkadaş, sen kaçmıştın, kaybolmuştun, aranıyorsun' demiyor" iddiasında bulunmuştu.

Sözcü'nün algı operasyonu tutmadı