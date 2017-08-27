30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları için Vatan Caddesi'nde prova yapıldı. Tören provası vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.



TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKTİ



Fatih'te bulunan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak olan Vatan Caddesi'nde bayram provası gerçekleştirildi. 95'inci Zafer Bayramı provasına Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler katılırken, Vatan Caddesi üzerinde sıralanmış birimler resmi araçlarla geçiş yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu anlarda oluşan görüntüler vatandaşların ve turistlerin de ilgisini çekti. Tören provasını izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.



Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede de bazı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası yapıldı

SABAH SAATLERİNDE E-5'TE GÖRÜLEN ASKERİ KONVOYUN AKIBETİ DE BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde İstanbul E-5 karayolundan geçen onlarca askeri araçlık konvoyun da Zafer Bayramı kutlamaları için yapılan provaya katıldığı öğrenildi.